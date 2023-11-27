«Армія дронів» продовжує знищувати окупантів, фото: Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n189779-znyschenu-armiieu-droniv-za-tyjden-voroju-tehniku-nazvaly-u-mincyfry-infografika.html

Ракурс

Ударні роти безпілотників «Армії дронів» продовжують завдавати втрат російським окупантам. Лише за минулий тиждень — з 20 по 27 листопада — вражено 150 окупантів.

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Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також за цей період уражено 149 одиниць техніки ворога. Зокрема: