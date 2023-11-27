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«Армия дронов» продолжает уничтожать оккупантов, фото: Минцифры

Уничтоженную «Армией дронов» через неделю вражескую технику назвали в Минцифре (ИНФОГРАФИКА)

27 ноя 2023, 19:59
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Ударні роти безпілотників «Армії дронів» продовжують завдавати втрат російським окупантам. Лише за минулий тиждень — з 20 по 27 листопада — вражено 150 окупантів.


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Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також за цей період уражено 149 одиниць техніки ворога. Зокрема:

  • 36 танків;
  • 37 броньованих машин;
  • 20 гармат;
  • 12 САУ;
  • три системи ППО;
  • 163 опорні пункти;
  • чотири склади.

Источник: Ракурс


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