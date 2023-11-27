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Ударні роти безпілотників «Армії дронів» продовжують завдавати втрат російським окупантам. Лише за минулий тиждень — з 20 по 27 листопада — вражено 150 окупантів.
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Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також за цей період уражено 149 одиниць техніки ворога. Зокрема:
- 36 танків;
- 37 броньованих машин;
- 20 гармат;
- 12 САУ;
- три системи ППО;
- 163 опорні пункти;
- чотири склади.
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