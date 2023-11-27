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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Рашисти поширюють фейкове звернення Зеленського про нібито скасування воєнного стану

27 лис 2023, 19:39
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Мережею шириться фейкове відео, в якому президент України Володимир Зеленський нібито «оголошує про скасування воєнного стану в 10 областях України».


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Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у соцмережі TikTok, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що акаунт, який запостив це відео, містить на логотип ICTV на аватарі, щоб виглядати правдоподібніше. Проте насправді це — не сторінка каналу, а саме відео є підробкою.

Для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення. І ні слова — про скасування воєнного стану, цю «заяву» зловмисники наклали поверх оригінального відео, — вказано в повідомленні.

Також у кінці ролика показують ведучого ICTV, який нібито закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан.

Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу, — зазначають у Центр стратегічних комунікацій.

Джерело: Ракурс


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