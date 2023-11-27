Рашисти поширюють фейкове звернення Зеленського про нібито скасування воєнного стану

Рашисти поширюють фейкове звернення Зеленського про нібито скасування воєнного стануhttps://racurs.ua/ua/n189778-rashysty-poshyruut-feykove-zvernennya-zelenskogo-pro-nibyto-skasuvannya-voiennogo-stanu.htmlРакурс
Мережею шириться фейкове відео, в якому президент України Володимир Зеленський нібито «оголошує про скасування воєнного стану в 10 областях України».
Таке відео, яке нібито є фрагментом сюжету телеканалу ICTV, поширюють у соцмережі TikTok, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що акаунт, який запостив це відео, містить на логотип ICTV на аватарі, щоб виглядати правдоподібніше. Проте насправді це — не сторінка каналу, а саме відео є підробкою.
Для створення фейку шахраї використали відеозвернення Зеленського від 23 листопада, у якому він говорить про нові санкційні рішення. І ні слова — про скасування воєнного стану, цю «заяву» зловмисники наклали поверх оригінального відео, — вказано в повідомленні.
Також у кінці ролика показують ведучого ICTV, який нібито закликає перейти за посиланням, щоб дізнатися, в яких саме областях скасовують воєнний стан.
Цей текст також озвучили поверх відео, а саме посилання є рекламою сумнівного Telegram-каналу, — зазначають у Центр стратегічних комунікацій.