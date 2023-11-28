Более 50 вражеских атак отразили Силы обороны на двух направлениях. Фото:

https://racurs.ua/n189787-bolee-50-vrajeskih-atak-otbili-vsu-na-dvuh-napravleniyah-genshtab.html

Ракурс

Війна в Україні продовжується — попри складні погодні умови ворог намагається наступати.

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Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Тут захисники відбили три атаки. А на Лиманському напрямку росіяни штурмували в районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області. ЗСУ відбили 12 атак. Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Дуже спекотно було на Бахмутському напрямку, де Сили оборони відбили 28 атак росіян поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. А на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 23 атаки східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького Донецької області.

Ще дев’ять атак було відбито в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Водночас ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра й ведуть контрбатарейну боротьбу.

В Генштабі зазначили, що вчора ракетні війська ЗСУ завдали ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що рф зараз зазнає найбільших втрат з початку вторгнення в Україну. За даними українського Генштабу, впродовж листопада 2023 року втрати російських військ становлять у середньому 931 особу на добу, що більше, аніж під Бахмутом навесні 2023 року.