Агентка рф скорректировала десятки «Шахедов» по Одессе. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n189795-sbu-zaderjala-agentku-rf-kotoraya-skorrektirovala-desyatki-shahedov-po-odesse.html

Ракурс

Агентка російського ГРУ скоригувала атаку десятків «Шахедів» по Одесі.

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В обласному центрі СБУ затримала ще одну учасницю агентурної мережі Головного управління генштабу збройних сил росії, яка діяла у місті. Зловмисниця передала агресору десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ. Згодом ворог завдавав по цих координатах прицільних ударів, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомили в прес-центрі СБ України.

Після ворожих ударів по Одесі жінка звітувала своєму куратору про наслідки «прильотів». Також вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об'єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки рф.

Зловмисницю спецслужба затримала у власному помешканні. Агенткою виявилася місцева підприємиця, яку ГРУ рф дистанційно завербувало у червні 2023 року. У поле зору окупантів жінка потрапила через активність в їхньому Телеграм-каналі.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який у червні 2023 року займався підготовкою повітряних атак рф по Вінниці. Місцевий 30-річний чоловік упродовж кількох тижнів обходив вулиці міста та приховано фотографував місця базування та шляхи переміщення військової техніки ЗСУ.