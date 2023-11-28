Киев и Балтия будут бойкотировать заседание ОБСЕ, на которое пригласили Лаврова

https://racurs.ua/n189802-kiev-i-baltiya-budut-boykotirovat-zasedanie-obse-na-kotoroe-priglasili-lavrova.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку із присутністю на ньому глави МЗС росії Сергія Лаврова. Про це йдеться у заяві українського МЗС.

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Прес-секретар Олен Ніколенко повідомив, що йдеться про бойкот зустрічі саме на рівні міністрів закордонних справ — на рівні послів українська делегація буде присутня.

Ніколенко при цьому подякував Скоп'є за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час головування в ОБСЄ.

Минулої п’ятниці стало відомо, що Північна Македонія наступного тижня на короткий час зніме заборону на польоти з росії, що дозволить Лаврову взяти участь у зустрічі. Це вікно діятиме з 29 листопада до 1 грудня, коли Північна Македонія проведе зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. Згодом про відкриття коридору заявила і Болгарія.

росія є одним із 57 членів ОБСЄ, в якій зараз головує Північна Македонія. Про те, що московитів запрошено на раду міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, стало відомо на початку листопада.

Країни Балтії також вирішили бойкотувати саміт ОБСЄ у Скоп'є через запрошення Лаврова.

Міністри закордонних справ країн Балтії оголосили у вівторок, що не братимуть участі у зустрічі ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Скоп'є. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій МЗС Естонії.