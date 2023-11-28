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Київ та Балтія бойкотуватимуть засідання ОБСЄ, на яке покликали Лаврова
Київ та Балтія бойкотуватимуть засідання ОБСЄ, на яке покликали Лавроваhttps://racurs.ua/ua/n189802-kyyiv-ta-baltiya-boykotuvatymut-zasidannya-obsie-na-yake-poklykaly-lavrova.htmlРакурс
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку із присутністю на ньому глави МЗС росії Сергія Лаврова. Про це йдеться у заяві українського МЗС.
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Прес-секретар Олен Ніколенко повідомив, що йдеться про бойкот зустрічі саме на рівні міністрів закордонних справ — на рівні послів українська делегація буде присутня.
Ніколенко при цьому подякував Скоп'є за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час головування в ОБСЄ.
Минулої п’ятниці стало відомо, що Північна Македонія наступного тижня на короткий час зніме заборону на польоти з росії, що дозволить Лаврову взяти участь у зустрічі. Це вікно діятиме з 29 листопада до 1 грудня, коли Північна Македонія проведе зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. Згодом про відкриття коридору заявила і Болгарія.
росія є одним із 57 членів ОБСЄ, в якій зараз головує Північна Македонія. Про те, що московитів запрошено на раду міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, стало відомо на початку листопада.
Країни Балтії також вирішили бойкотувати саміт ОБСЄ у Скоп'є через запрошення Лаврова.
Міністри закордонних справ країн Балтії оголосили у вівторок, що не братимуть участі у зустрічі ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Скоп'є. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій МЗС Естонії.
Ми глибоко шкодуємо про рішення дозволити міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову бути присутнім на 30-й сесії ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Для росії це ще одна можливість розповсюдити свою пропаганду. Присутність Лаврова на засіданні ради міністрів ОБСЄ також загрожує легітимацією законного членства росії-агресора в нашій спільноті вільних націй, приниженням жахливих злочинів, вчинених рф, і надання їй можливості грубо порушувати і зневажати основоположні принципи та зобов’язання ОБСЄ. Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, не братимемо у цьому участі і не візьмемо на себе відповідальність за наслідки, до яких це призведе, — йдеться у тексті заяви.
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