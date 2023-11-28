В ГУР офіційно підтвердили отруєння дружини Буданова Маріанни

https://racurs.ua/ua/n189801-v-gur-oficiyno-pidtverdyly-otruiennya-drujyny-budanova-marianny.html

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Речник ГУР Юсов у коментарі підтвердив отруєння дружини керівника розвідки Буданова Маріанни. За його словами, її курс лікування вже закінчується, наступні кілька тижнів вона буде на спостереженні.

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Інформацію про отруєння інших працівників ГУР Юсов наразі не може підтвердити чи спростувати, повідомило «Суспільне» та «Радіо Свобода».

Маріанна Олександрівна Буданова справді була отруєна важкими металами. Зараз вона проходить курс лікування, що вже завершується, — сказав Андрій Юсов, додавши, що більше інформації про інцидент ГУР оприлюднить пізніше.

Раніше українським ЗМІ стало відомо, що у дружини очільника ГУР Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами.

Згідно з даними джерел видання «Бабель», Маріанну госпіталізували після тривалого погіршення стану здоровʼя, нараз вона вже закінчує курс лікування.

Раніше Буданов розповідав, що дружина живе з ним в кабінеті ГУР і перебуває з ним «24/7».