Шторм у Криму зніс загородження окупантів біля Криму. Фото: OSINT-дослідник Брайан

https://racurs.ua/ua/n189800-shtorm-u-krymu-znis-zagorodjennya-okupantiv-dlya-zahystu-krymskogo-mostu-foto.html

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Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від українських атак.

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Ці загородження окупантів або були змиті через шторм на морі, або були зняті росіянами, щоб запобігти будь-якій шкоді для них. Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту. Про це свідчать супутникові знімки, повідомив OSINT-дослідника Брайан у Twitter.

За словами фахівця, армія рф встановила бони для захисту мосту від атак надводних дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і повинні були запобігти атакам з боку України. Раніше росіяни легко знімали загородження, щоб дозволити проходу кораблів. Такий же ж «захист» був змитий штормом у районі Севастопольської бухти.

Росіяни закріплювали загородження кабелем. Це гарантувало те, що стріли залишаються на місці. Крім того, це дозволяло загарбникам легко контролювати зміну положення загороджень.

Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України, — наголошує експерт.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що потужний шторм у Чорному морі змусив командування рф тимчасово повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносії в пункти базування. Однак через шторм розсіяв мінні поля ворога й міни окупантів зараз дрейфують по всьому північно-західному Чорному морю.