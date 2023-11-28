Шторм у Чорному морі вплинув на темп війни в Україні. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n189786-shtorm-u-chornomu-mori-vplynuv-na-temp-viyny-v-ukrayini-isw.html

Ракурс

Складні погодні умови у Чорному морі та на півдні України вплинули на хід бойових дій на фронті.

.

Шторм у Чорному морі змусив командування рф повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносії в пункти базування. Однак загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден найближчими днями, бо потужний вітер розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля. Російські міни зараз дрейфують по всьому північно-західному Чорному морю. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також негода пошкодила залізничні лінії в прибережних районах. Це може створити проблеми з логістикою для загарбників в окупованому Криму та на півдні України.

Однак погода в Україні не зупинила наземні атаки на фронті, але зробила їх повільнішими. Хуртовини погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку та артилерійське коректування на Херсонському напрямку, однак Сили оборони України змогли скористатися цим та закріпилися на лівому березі Дніпра.

За словами речника Таврійського угруповання військ України полковник Олександра Штупуна, ворог скоротили використання артилерії в півтора раза та використання безпілотників у шість разів через негоду. Однак на Авдіївському напрямку постійно спостерігається значна активність російської авіації.

В ISW зазначають, що Україна та рф будуть більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

Нагадаємо, 27 листопада в американському Інституті вивчення війни заявляли, що російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада.