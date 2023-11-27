Одещина постраждала від негоди, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189785-kilkist-jertv-negody-na-odeschyni-nazvav-zelenskyy-video.html

Ракурс

На Одещині п’ятеро людей стали жертвами негоди.

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Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше — в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу, — зазначив він.

За словами Зеленського, оперативні штаби працюватимуть як на державному, так і на регіональному рівнях, доки не відновиться нормальна ситуація.

Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області — всюди готові допомагати. Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах. Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про виявлення в Одесі після негоди тіл трьох чоловіків.