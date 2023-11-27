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В Одесі обірвана контактна мережа, впала 100-метрова труба однієї із котелень. Не ходить більшість тролейбусів і трамваїв
Шторм в Україні: в Одесі впала 100-метрова труба, люди ночували на трасі, сніг розчищають БТРи (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189752-shtorm-v-ukrayini-v-odesi-vpala-100-metrova-truba-ludy-nochuvaly-na-trasi-snig-rozchyschaut.htmlРакурс
В Одесі внаслідок негоди декілька районів лишилися без світла.
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Частина міського електротранспорту не курсує через відсутність току й падіння дерев на лінії електропередач. В області знеструмлені 179 населених пунктів, повідомив керівник Одеської ОВА Кіпер.
Зі снігової пастки звільнили 121 автомобіль, з них п’ять «швидких» та п’ять автобусів. На трасі М-16 Одеса — Кучурган перекрили рух для усіх транспортних засобів, повідомили в поліції. Раніше сніг заблокував дорогу Одеса-Рені.
До ліквідації наслідків негоди на Одещині довелося залучати БТРи.
У мережі опублікували відео про те, як люди зустрічають світанок на київській трасі за 160 км від Одеси.
На одній із великих котелень Одеси у ніч проти 27 листопада звалилася 100-метрова труба: частина міста залишилася без тепла.
Труба заввишки понад 100 метрів звалилася на одній із великих котелень, що дають тепло Суворовському району Одеси. Як повідомили в мерії, причиною аварії став сильний вітер.
В Одесі повалено понад сто дерев, більша частина трамваїв і тролейбусів не ходить. Як повідомили у пресслужбі одеської мерії, наразі зафіксовано 78 обривів контактної мережі, тому на 5 маршрутів змогла вийти тільки частина трамваїв.
Тим часом на вулиці Києва вивели спецтехніку, в’їзд вантажівок закрили орієнтовно до 10.00. У Києві вранці 27 листопада сніг і сильний поривчастий вітер.
Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева. Негода залишається в Криму.
На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів. На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів. 184 населених пунктів області без електропостачання у Кіровоградській області.
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