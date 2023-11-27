Шторм в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба, люди ночевали на трассе, снег расчищают БТРы

https://racurs.ua/n189752-shtorm-v-ukraine-v-odesse-upala-100-metrovaya-truba-ludi-nochevali-na-trasse-sneg-raschischaut.html

Ракурс

В Одесі внаслідок негоди декілька районів лишилися без світла.

.

Частина міського електротранспорту не курсує через відсутність току й падіння дерев на лінії електропередач. В області знеструмлені 179 населених пунктів, повідомив керівник Одеської ОВА Кіпер.

Зі снігової пастки звільнили 121 автомобіль, з них п’ять «швидких» та п’ять автобусів. На трасі М-16 Одеса — Кучурган перекрили рух для усіх транспортних засобів, повідомили в поліції. Раніше сніг заблокував дорогу Одеса-Рені.

До ліквідації наслідків негоди на Одещині довелося залучати БТРи.

У мережі опублікували відео про те, як люди зустрічають світанок на київській трасі за 160 км від Одеси.

На одній із великих котелень Одеси у ніч проти 27 листопада звалилася 100-метрова труба: частина міста залишилася без тепла.

Труба заввишки понад 100 метрів звалилася на одній із великих котелень, що дають тепло Суворовському району Одеси. Як повідомили в мерії, причиною аварії став сильний вітер.

В Одесі повалено понад сто дерев, більша частина трамваїв і тролейбусів не ходить. Як повідомили у пресслужбі одеської мерії, наразі зафіксовано 78 обривів контактної мережі, тому на 5 маршрутів змогла вийти тільки частина трамваїв.