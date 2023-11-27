Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шторм в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба, люди ночевали на трассе, снег расчищают БТРы

Шторм в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба, люди ночевали на трассе, снег расчищают БТРы (ФОТО, ВИДЕО)

27 ноя 2023, 08:54
999

В Одесі внаслідок негоди декілька районів лишилися без світла.


.

Частина міського електротранспорту не курсує через відсутність току й падіння дерев на лінії електропередач. В області знеструмлені 179 населених пунктів, повідомив керівник Одеської ОВА Кіпер.

Зі снігової пастки звільнили 121 автомобіль, з них п’ять «швидких» та п’ять автобусів. На трасі М-16 Одеса — Кучурган перекрили рух для усіх транспортних засобів, повідомили в поліції. Раніше сніг заблокував дорогу Одеса-Рені.

До ліквідації наслідків негоди на Одещині довелося залучати БТРи.

У мережі опублікували відео про те, як люди зустрічають світанок на київській трасі за 160 км від Одеси.

На одній із великих котелень Одеси у ніч проти 27 листопада звалилася 100-метрова труба: частина міста залишилася без тепла.

Труба заввишки понад 100 метрів звалилася на одній із великих котелень, що дають тепло Суворовському району Одеси. Як повідомили в мерії, причиною аварії став сильний вітер.

В Одесі повалено понад сто дерев, більша частина трамваїв і тролейбусів не ходить. Як повідомили у пресслужбі одеської мерії, наразі зафіксовано 78 обривів контактної мережі, тому на 5 маршрутів змогла вийти тільки частина трамваїв.

Тим часом на вулиці Києва вивели спецтехніку, в’їзд вантажівок закрили орієнтовно до 10.00. У Києві вранці 27 листопада сніг і сильний поривчастий вітер.

Штормовий вітер дійшов до окупованого Маріуполя, пише міськрада. Через негоду у різних районах масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева. Негода залишається в Криму.

На Полтавщині через погіршення погоди знеструмлені 437 населених пунктів. На Чернігівщині без світла мешканці 60 населених пунктів. 184 населених пунктів області без електропостачання у Кіровоградській області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров