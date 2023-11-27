Снігові перемети сягають 1,5 м, без світла 2 тис. міст та сіл - погана погода буде до 28 листопада

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В Україні продовжує вирувати негода — у низці областей оголошений помаранчевий рівень небезпеки, через хуртовини знеструмлені сотні населених пунктів, на Одещині сталося понад сім десятків ДТП, в самій Одесі не курсує більшість електротранспорту.

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Синоптики прогнозують, що складні погодні умови збережуться до 28 листопада.

На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, у 16 областях знеструмлені населені пункти, повідомили в ДСНС.

Найскладніша ситуація на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра.

До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили шістьох людей.

Загалом на території України знеструмлено 2 тис. 19 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

ДСНС закликає водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода.