Финляндия закрывает последний пункт пропуска с россией

https://racurs.ua/n189804-finlyandiya-zakryvaet-posledniy-punkt-propuska-s-rossiey.html

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Фінляндія закриває останній пункт пропуску з росією.

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Раніше був відкритий лише один пункт, найпівнічніший. Тепер і він буде закритий до 13 грудня, там дозволено лише вантажні перевезення, — заявили в уряді країни.

Премʼєр-міністр Петтері Орпо оголосив, що КПП перестануть працювати з 00.00 четверга до 13 грудня — тобто їх закриють щонайменше на два тижні.

Фінляндія вдалася до такого кроку у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників, які допомагали незаконно перетинати кордон мігрантам. Вони пропускали людей без необхідних документів.

Влада Фінляндії вважає, що їхні дії координує росія.

За даними прикордонної служби Фінляндії, у листопаді до Фінляндії з росії прибули близько 900 шукачів притулку з Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі, Сирії та Ємену. Деякі з них мали білоруські візи.

Донедавна відкритим залишався лише один найбільш важкодоступний, Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту, але працює цей пункт лише чотири години на добу.

Припинити прийом прохачів притулку фінський уряд планував ще минулого тижня, проте рішення не пройшло перевірку на відповідність конституції країни та нормативним актам ЄС.