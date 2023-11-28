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Зверский обстрел Сумщины – рашисты убили троих, среди них 7-летняя девочка
Зверский обстрел Сумщины — рашисты убили троих, среди них 7-летняя девочка (ФОТО)https://racurs.ua/n189803-zverskiy-obstrel-sumschiny-rashisty-ubili-troih-sredi-nih-7-letnyaya-devochka-foto.htmlРакурс
Страшний обстріл Сумщини стався удень 29 листопада. Є загиблі, серед яких — дитина.
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Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. Зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох жінок та двох поранених чоловіків.
У власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
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