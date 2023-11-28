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Звірячий обстріл Сумщини - рашисти убили трьох, серед них 7-річна дівчинка

Звірячий обстріл Сумщини — рашисти убили трьох, серед них 7-річна дівчинка (ФОТО)

28 лис 2023, 16:26
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Страшний обстріл Сумщини стався удень 29 листопада. Є загиблі, серед яких — дитина.


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Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. Зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох жінок та двох поранених чоловіків.

Звірячий обстріл Сумщини - рашисти убили трьох, серед них 7-річна дівчинка

У власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Джерело: Ракурс


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