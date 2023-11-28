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Звірячий обстріл Сумщини - рашисти убили трьох, серед них 7-річна дівчинка
Звірячий обстріл Сумщини — рашисти убили трьох, серед них 7-річна дівчинка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189803-zviryachyy-obstril-sumschyny-rashysty-ubyly-troh-sered-nyh-7-richna-divchynka-foto.htmlРакурс
Страшний обстріл Сумщини стався удень 29 листопада. Є загиблі, серед яких — дитина.
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Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. Зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох жінок та двох поранених чоловіків.
У власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.
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