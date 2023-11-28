Блинкен и Столтенберг о поддержке Украины: То, что сейчас делает НАТО, важнее, чем когда-либо

https://racurs.ua/n189805-blinken-i-stoltenberg-o-podderjke-ukrainy-to-chto-seychas-delaet-nato-vajnee-chem-kogda-libo.html

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Очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО цього тижня обговорюють в Брюсселі допомогу Україні.

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На засідання Ради Україна-НАТО у середу приїдуть Девід Кемерон та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Обидва планують засвідчити свою рішучу підтримку України.

Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах й тяжких боїв на фронті — серед головних тем засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. На цьому у своїх вступних заявах на відкритті саміту наголосили державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг подякував США за лідерство у допомозі Києву із постачаннями зброї та іншої допомоги.

Але дозвольте мені підкреслити, що це спільні зусилля США, Канади та європейських союзників. І європейські союзники надають майже 50% від усієї військової допомоги. Ми дійсно робимо це разом як союзники по обидва боки Атлантичного океану, — додав він.

Американський головний дипломат своєю чергою зазначив:

Ми чітко підтверджуємо нашу підтримку Україні, що продовжує стикатись із російською агресивною війною. Те, що ми робимо як альянс НАТО, — важливіше ніж будь-коли. Як ми побачили за останні три роки, НАТО діє у протистоянні дуже важливим викликам, які стоять перед нами, й ми робимо це разом.

Блінкен заявив про важливість зміцнення військового блоку на тлі російської агресії проти України та інших викликів й подякував генсеку НАТО за його лідерство.