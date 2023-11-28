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Эрдоган: Израиль надо привлечь к ответственности за "преступления в Газе"
Эрдоган: Израиль надо привлечь к ответственности за «преступления в Газе»https://racurs.ua/n189810-erdogan-izrail-nado-privlech-k-otvetstvennosti-za-prestupleniya-v-gaze.htmlРакурс
Реджеп Тайіп Ердоган, президент Туреччини, заявив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу, що Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності на рівні міжнародного суду за воєнні злочини, скоєні у секторі Газа.
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Про це 28 листопада повідомляє BBC.
Як сказали в адміністрації турецького президента, у телефонній розмові напередодні запланованого на середу засідання Ради Безпеки ООН щодо Гази Ердоган заявив Гутеррішу:
Ізраїль продовжує безсоромно зневажати міжнародне право та закони війни, дивлячись у вічі міжнародній спільноті.
Це не перша подібна заява лідера Туреччини. У середині листопада Ердоган сказав, що його країна подасть позов про «геноцид» у Секторі Гази. Президент Туреччини заявив, що країна готує з понад двома тисячами юристів «скаргу про геноцид» у «відповідні інстанції».
У середу, 29 листопада, в зустрічі Радбезу в Нью-Йорку від Туреччини візьме участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, член так званої контактної групи мусульманських країн, яка веде переговори із західними лідерами щодо ситуації в Газі.
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