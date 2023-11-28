Ердоган: Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності за "злочини в Газі"

https://racurs.ua/ua/n189810-erdogan-izrayil-maie-buty-prytyagnutyy-do-vidpovidalnosti-za-zlochyny-v-gazi.html

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Реджеп Тайіп Ердоган, президент Туреччини, заявив генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу, що Ізраїль має бути притягнутий до відповідальності на рівні міжнародного суду за воєнні злочини, скоєні у секторі Газа.

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Про це 28 листопада повідомляє BBC.

Як сказали в адміністрації турецького президента, у телефонній розмові напередодні запланованого на середу засідання Ради Безпеки ООН щодо Гази Ердоган заявив Гутеррішу:

Ізраїль продовжує безсоромно зневажати міжнародне право та закони війни, дивлячись у вічі міжнародній спільноті.

Це не перша подібна заява лідера Туреччини. У середині листопада Ердоган сказав, що його країна подасть позов про «геноцид» у Секторі Гази. Президент Туреччини заявив, що країна готує з понад двома тисячами юристів «скаргу про геноцид» у «відповідні інстанції».

У середу, 29 листопада, в зустрічі Радбезу в Нью-Йорку від Туреччини візьме участь міністр закордонних справ Хакан Фідан, член так званої контактної групи мусульманських країн, яка веде переговори із західними лідерами щодо ситуації в Газі.