В Ірані заявили, що завершили підготовку до отримання російських Су-35.

.

Заступник міністра оборони Ірану Махді Фарахі заявив про «фіналізацію» угоди з росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.

Як цитує цього іранського чиновника агенція Tasnim, «сучасні військові літаки» російського виробництва «обов'язково надійдуть у розпорядження Ірану», й відповідні процеси наразі тривають, додав Фарахі, не уточнюючи подробиць.

росія поки що не підтверджувала домовленості. Вашингтон заявляв, що постачання російської авіатехніки Ірану може змінити баланс сил у регіоні. Скільки саме літаків рф надасть — невідомо.

Російські виродки на початку вересня цього року доставили в Іран перші навчально-бойові літаки Як-130. Йдеться про кілька таких літаків. Повітряні сили Ісламської республіки Іран (IRIAF) планують використовувати Як-130 для підготовки пілотів винищувачів «4+++ та 5-го» покоління, зокрема Су-35.

Що стосується гелікоптерів, то опираючись на слова заступник міністра оборони Ірану, нині йдеться про отримання певної кількості російських ударних гелікоптерів Мі-28.

У січні 2023 року в афільованих з іранськими військовими ЗМІ з’явилися неофіційні повідомлення про те, що Іран та рф домовились про ліцензійне виробництво російських ударних вертольотів Ка-52 та Мі-28.