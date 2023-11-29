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Из ТОТ в москву планируют массово свозить детей на выставку достижений народного хозяйства, фото: ТАСС
10 тыс. детей с ВОТ планируют отправить в москву на «выставку достижений народного хозяйства»https://racurs.ua/n189823-10-tys-detey-s-vot-planiruut-otpravit-v-moskvu-na-vystavku-dostijeniy-narodnogo-hozyaystva.htmlРакурс
Окуповані регіони України одержали нові рознарядки — упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тис. дітей до москви на «виставку досягнень народного господарства».
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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Поки що назбирали тисячу. І після перших відряджень охочих стає ще менше. За власний рахунок кожному необхідно дістатися до ростова. Там чекає поїзд — один на дітей з чотирьох окупованих областей. Стоїть, доки не зберуться усі. Хто приїхав перший, може очікувати і добу. Із їжі — виключно сухпаяння. У зворотному напрямку — теж саме, — зазначив Лисогор.
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