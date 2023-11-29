Окуповані регіони України одержали нові рознарядки — упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тис. дітей до москви на «виставку досягнень народного господарства».

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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Поки що назбирали тисячу. І після перших відряджень охочих стає ще менше. За власний рахунок кожному необхідно дістатися до ростова. Там чекає поїзд — один на дітей з чотирьох окупованих областей. Стоїть, доки не зберуться усі. Хто приїхав перший, може очікувати і добу. Із їжі — виключно сухпаяння. У зворотному напрямку — теж саме, — зазначив Лисогор.