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Продолжается блокировение границы польскими перевозчиками, фото: «Голос Украины»

Количество заблокированных на границе Польши с Украиной грузовиков назвали в ГПСУ

29 ноя 2023, 13:43
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Польські перевізники продовжують проведення акції з блокування кордону на чотирьох пунктах пропуску з Україною. В результаті у чергах, за даними польської сторони, стоять 2 тис. 450 вантажівок.


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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

За його словами, на трьох напрямках, де блокування розпочалося 6 листопада, станом на ранок сьогоднішнього дня перебувають загалом 1 тис. 650 вантажівок:

  • Ягодин — 400;
  • Рава-Руська — 600;
  • Краківець — 650.

Крім того, у Шегині очікують 800 вантажівок. Блокування на цьому напрямку з 27 листопада триває цілодобово, — зазначив Демченко.

Водночас станом на ранок українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі. В бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 500 вантажівок.

Із Угорщини станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску «Тиса» очікувало проїзду 690 вантажівок.

Джерело: «Укрінформ»


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