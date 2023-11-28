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Границу с Украиной будут блокировать еще и словаки
Границу с Украиной будут блокировать еще и словакиhttps://racurs.ua/n189808-granicu-s-ukrainoy-budut-blokirovat-esche-i-slovaki.htmlРакурс
Словацькі перевізники погрожують уже цього тижня заблокувати кордон з Україною.
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Повідомляється, що вже цієї п’ятниці, 1 грудня, спілка перевізників UNAS може заблокувати пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке», вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони.
Таким чином, словаки можуть доєднатися до блокування кордону з Україною, що вже два тижні триває з боку кількох асоціацій польських перевізників. Вони також вимагають відновити роботу українських перевізників за дозволами та фактично скасувати так званий транспортний безвіз, що запровадив Євросоюз у червні 2022 року.
Словаки раніше у листопаді проводили кількагодинне попереджувальне блокування кордону.
Історія питання
Один день простою фури на заблокованому польському кордоні вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Прямі втрати економіки України від блокування на кордоні вже складають понад 400 млн євро. Непрямі втрати вимірюються мільярдами євро.
День простою однієї вантажівки коштує українським перевізникам 300−350 євро; За нинішніх обставин фура може виконати тільки один колорейс до Польщі за місяць. До блокади показник був на рівні трьох колорейсів.
Через польський напрям заходить майже 30% скрапленого газу, і по 10% бензину та дизельного пального. Через блокаду виник дефіцит скрапленого газу і ціна перевищила 35 грн/літр.
За даними «Текстиль-Контакт», з початку страйків вартість машини на перевезення з портів Польщі до України зросла з $2 тис. до $7−7,5 тис. Збільшення логістичних витрат призведе до росту цін на текстильні вироби у 10−15%.
Вартість доставки одного автовозу з новими автомобілями зросла 2 тис. євро — 5−6 тис. євро.
Для українських виробників меблів, через блокування польського кордону, період доставки товару до замовника в ЄС зріс до 15 днів. Раніше це займало всього кілька днів.
Наразі чимало українських компаній не можуть отримати обладнання для своїх виробництв та важливу сировину, у тому числі за давальницькими контактами. Затримуються вантажі з гуманітаркою та комплектуючими для оборонпрому. Зокрема для виробництва дронів.
Чи можуть українські вантажі об’їхати Польщу?
Перевізники розповідають, що якщо об'єднати Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову, то у всіх них разом товаропотік буде менший ніж через Польщу.
Найближча країна, щоб потрапити у Польщу або з Польщі до України — це Словаччина. Але кордон Словаччини не може замінити польський. Там є лише один вантажний пункт пропуску — це «Ужгород — Вишнє Нємецьке».
На кордоні з Угорщиною також є лише один перехід для великотоннажних автівок «Захонь — Чоп».
До прикладу, стандартний маршрут з Києва до Варшави складає 800 км, а через Ужгород — вдвічі більше.
Якщо їхати через Угорщину, то це ще додаткові 100 км. Якщо їхати через Румунію, то кілометраж зростає у 2,5 раза.
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