Кордон з Україною блокуватимуть ще й словаки

https://racurs.ua/ua/n189808-kordon-z-ukrayinou-blokuvatymut-sche-y-slovaky.html

Ракурс

Словацькі перевізники погрожують уже цього тижня заблокувати кордон з Україною.

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Повідомляється, що вже цієї п’ятниці, 1 грудня, спілка перевізників UNAS може заблокувати пункт перетину кордону з Україною «Вишнє Нємецьке», вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони.

Таким чином, словаки можуть доєднатися до блокування кордону з Україною, що вже два тижні триває з боку кількох асоціацій польських перевізників. Вони також вимагають відновити роботу українських перевізників за дозволами та фактично скасувати так званий транспортний безвіз, що запровадив Євросоюз у червні 2022 року.

Словаки раніше у листопаді проводили кількагодинне попереджувальне блокування кордону.

Історія питання

Один день простою фури на заблокованому польському кордоні вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Прямі втрати економіки України від блокування на кордоні вже складають понад 400 млн євро. Непрямі втрати вимірюються мільярдами євро.

День простою однієї вантажівки коштує українським перевізникам 300−350 євро; За нинішніх обставин фура може виконати тільки один колорейс до Польщі за місяць. До блокади показник був на рівні трьох колорейсів.

Через польський напрям заходить майже 30% скрапленого газу, і по 10% бензину та дизельного пального. Через блокаду виник дефіцит скрапленого газу і ціна перевищила 35 грн/літр.

За даними «Текстиль-Контакт», з початку страйків вартість машини на перевезення з портів Польщі до України зросла з $2 тис. до $7−7,5 тис. Збільшення логістичних витрат призведе до росту цін на текстильні вироби у 10−15%.

Вартість доставки одного автовозу з новими автомобілями зросла 2 тис. євро — 5−6 тис. євро.

Для українських виробників меблів, через блокування польського кордону, період доставки товару до замовника в ЄС зріс до 15 днів. Раніше це займало всього кілька днів.

Наразі чимало українських компаній не можуть отримати обладнання для своїх виробництв та важливу сировину, у тому числі за давальницькими контактами. Затримуються вантажі з гуманітаркою та комплектуючими для оборонпрому. Зокрема для виробництва дронів.

Чи можуть українські вантажі об’їхати Польщу?

Перевізники розповідають, що якщо об'єднати Словаччину, Угорщину, Румунію і Молдову, то у всіх них разом товаропотік буде менший ніж через Польщу.

Найближча країна, щоб потрапити у Польщу або з Польщі до України — це Словаччина. Але кордон Словаччини не може замінити польський. Там є лише один вантажний пункт пропуску — це «Ужгород — Вишнє Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною також є лише один перехід для великотоннажних автівок «Захонь — Чоп».

До прикладу, стандартний маршрут з Києва до Варшави складає 800 км, а через Ужгород — вдвічі більше.

Якщо їхати через Угорщину, то це ще додаткові 100 км. Якщо їхати через Румунію, то кілометраж зростає у 2,5 раза.