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Ракурс
КПП «Ужгород», фото: «Турінформ Закарпаття»

Прикордонник КПП «Ужгород» втік зі служби і попросив притулку в Словаччині — ЗМІ

27 чер 2025, 13:01
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Військовослужбовець Держприкордонслужби втік до Словаччини прямо з КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.

Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, подія трапилася понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.

Молодий прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку, — розповів Глагола. — Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини.

Зазначається, що в Словаччині прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.

За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі, — розповів журналіст. — Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю.

Джерело: Ракурс


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