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КПП «Ужгород», фото: «Турінформ Закарпаття»
Прикордонник КПП «Ужгород» втік зі служби і попросив притулку в Словаччині — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n207370-prykordonnyk-kpp-ujgorod-vtik-zi-slujby-i-poprosyv-prytulku-v-slovachchyni-zmi.htmlРакурс
Військовослужбовець Держприкордонслужби втік до Словаччини прямо з КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.
Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.
За словами журналіста, подія трапилася понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.
Молодий прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку, — розповів Глагола. — Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини.
Зазначається, що в Словаччині прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.
За попередньою інформацією, він міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною втечі, — розповів журналіст. — Виходив не через офіційну смугу КПП, а ліворуч від прикордонного рубежу, поза основною зоною контролю.