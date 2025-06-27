КПП «Ужгород», фото: «Турінформ Закарпаття»

https://racurs.ua/ua/n207370-prykordonnyk-kpp-ujgorod-vtik-zi-slujby-i-poprosyv-prytulku-v-slovachchyni-zmi.html

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Військовослужбовець Держприкордонслужби втік до Словаччини прямо з КПП «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні.

Про це сьогодні, 27 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За словами журналіста, подія трапилася понад тиждень тому, але жодної публікації чи офіційного повідомлення про це не було.

Молодий прикордонник — кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок, після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку, — розповів Глагола. — Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік Словаччини.

Зазначається, що в Словаччині прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.