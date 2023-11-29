Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n189834-boycy-sso-skorrektirovali-ogon-himars-po-komandno-shtabnoy-mashine-rashistov-video.html

Ракурс

На Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину противника, яку той використовував для управління своїми підрозділами й скоригували по ній вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

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Відповідне відео сьогодні, 29 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій України.