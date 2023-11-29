Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео
Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по командно-штабной машине рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189834-boycy-sso-skorrektirovali-ogon-himars-po-komandno-shtabnoy-mashine-rashistov-video.htmlРакурс
На Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину противника, яку той використовував для управління своїми підрозділами й скоригували по ній вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.
.
Відповідне відео сьогодні, 29 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій України.
Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент, — зазначається в описі відео.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...