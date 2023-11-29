Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по командно-штабной машине рашистов (ВИДЕО)

29 ноя 2023, 14:42
999

На Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину противника, яку той використовував для управління своїми підрозділами й скоригували по ній вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.


.

Відповідне відео сьогодні, 29 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій України.

Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров