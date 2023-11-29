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Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по командно-штабній машині рашистів (ВІДЕО)

29 лис 2023, 14:42
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На Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину противника, яку той використовував для управління своїми підрозділами й скоригували по ній вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.


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Відповідне відео сьогодні, 29 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій України.

Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент, — зазначається в описі відео.

Джерело: Ракурс


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