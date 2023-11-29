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Знищення ворожої техніки, скріншот відео
Бійці ССО скоригували вогонь HIMARS по командно-штабній машині рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189834-biyci-sso-skoryguvaly-vogon-himars-po-komandno-shtabniy-mashyni-rashystiv-video.htmlРакурс
На Південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій виявили командно-штабну машину противника, яку той використовував для управління своїми підрозділами й скоригували по ній вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.
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Відповідне відео сьогодні, 29 листопада, опубліковане у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій України.
Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент, — зазначається в описі відео.
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