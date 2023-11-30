Армия россии запустила шесть ракет С-300 по гражданским в Покровском районе

https://racurs.ua/n189852-armiya-rossii-zapustila-shest-raket-s-300-po-grajdanskim-v-pokrovskom-rayone.html

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Росіяни запустили шість ракет С-300 по цивільних у Покровському районі Донецької області. За ніч знищено 14 «шахедів» із 20.

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У ніч проти 30 листопада противник атакував Україну 20 ударними БпЛА типу Shahed із двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ (рф).

Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

Під удар ракет рф потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждали 10 людей, серед них чотири. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

У Покровську під удар потрапив відділ поліції. Також пошкоджено багатоквартирний та дев’ять приватних будинків, автомобілі, гаражі.

Один зі снарядів вибухнув у дворі будинку, де жила сім’я із двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни будинку, родина опинилася під завалами.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловікові, у якого на руках було закривавлене немовля. Дитина зараз у безпеці.

У Новоградівці також було влучання у багатоповерховий будинок. Під завалами, ймовірно, можуть бути ще п’ятеро людей, серед них дитина.

До Мирнограда під удар потрапив також відділ поліції.

Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.

До відбиття повітряного нападу було залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил.