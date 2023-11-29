Реестр граждан, осужденных за сексуальные преступления против детей создали в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n189851-reestr-pedofilov-sozdali-v-ukraine-kto-poluchit-dostup-k-baze-dannyh.html

Ракурс

Реєстр громадян, засуджених за сексуальні злочини проти дітей, сформували в Україні.

.

До цього списку осіб вноситимуть на підставі обвинувального акту суду. До бази даних вноситимуть: прізвище, ім’я, дату народження, місце проживання та злочин, за який було засуджено особу. Також туди додаватимуть інформацію про кримінальне покарання. Про це 29 листопада Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram

До цього реєстру потраплять не лише засуджені за сексуальні злочини проти дітей особи, але й громадяни, чия судимість знята або погашена в установленому законом порядку. У списку опинилися 600 кривдників дітей. Там навіть є особи, які вчинили злочини до створення реєстру.

За словами правоохоронців, цей ресурс повинен бути запобіжником для повторних злочинів проти статевої недоторканності дітей.

Доступ до реєстру педофілів буде відкритим не лише для правоохоронців, але й директорам шкіл, дитячих садків, керівникам державних адміністрацій та головам органів місцевого самоврядування.

Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як наслідок у майбутньому — попередження злочинності щодо малолітніх та неповнолітніх, — наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених територіях України отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства, з метою їх подальшої депортації до росії.