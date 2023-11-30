Крым ждет возвращения, а с Донбассом будет очень сложно - Зеленский об освобождении оккупированных регионов

https://racurs.ua/n189870-krym-jdet-vozvrascheniya-a-s-donbassom-budet-ochen-slojno-zelenskiy-ob-osvobojdenii.html

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Україні буде складніше «ментально» повернути жителів окупованого Донбасу, ніж жителів анексованого Криму, оскільки на Донбасі 10 років тривали бойові дії.

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Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив під час зустрічі зі студентами вишів Миколаєва.

Зеленський припустив, що Україна поверне території, які займають фейкові та придумані росіянами ДНР та ЛНР раніше, ніж місцевих жителів.

Мені партнери колись казали: вам майже неможливо буде повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть — буде дуже складно.

І навіть зараз, коли росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, тікають росіяни, а ці стоять. Це також про щось свідчить. А бойових дій у Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо більша частина цієї території була окупована та максимально мілітаризована, — сказав Зеленський.

Влада України неодноразово заявляла, що війна з росією може бути закінчена лише після відходу рф з усіх окупованих територій, у тому числі анексованого рф Криму та територій Донбасу, захоплених сепаратистами у 2014 році.