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ПВО ночью уничтожила 18 «шахедов» и ракету Х-59
ПВО ночью уничтожила 18 «шахедов» и ракету Х-59https://racurs.ua/n189889-pvo-nochu-unichtojila-18-shahedov-i-raketu-h-59.htmlРакурс
Сили української протиповітряної оборони (ППО) вночі знищили 18 «Шахедів» та ракету Х-59. Усього росіяни застосували 25 безпілотників та дві ракети Х-59.
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Основний удар припав на південь та схід країни.
Російські виродки атакували ударними БпЛА типу Shahed з двох напрямків: мис Чауда — окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ — рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.
Основний напрямок удару — південь та схід країни.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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