Железнодорожная «Чернобаевка» – в Бурятии снова взорвался поезд с топливом

https://racurs.ua/n189900-jeleznodorojnaya-chernobaevka-v-buryatii-snova-vzorvalsya-poezd-s-toplivom.html

Ракурс

У Бурятії знову вибухнув потяг з паливом на Байкало-Амурській залізничній магістралі.

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Про новий вибух у рф декілька українських ЗМІ («Укрінформ» та «Суспільне») повідомили джерела у правоохоронних органах.

Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу залізничної магістралі, яку росіяни використовують для військової логістики.

30 листопада стало відомо про вибух потяга у тунелі. Після цього для продовження руху росіяни почали використовувати об’їзний шлях, що проходить через високий 35-метровий «Чортів міст». Але під час проїзду потяга по ньому спрацювали закладені вибухові пристрої.

Як пишуть російські медіа, від вибуху загорілось шість цистерн, приїхав навіть пожежний потяг.

Цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі, неофіційно заявляють в СБУ і називають це «залізничною Чорнобаївкою».