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Підрив тунелю між рф та Китаєм - спецоперація СБУ
Підрив тунелю між рф та Китаєм — спецоперація СБУhttps://racurs.ua/ua/n189862-pidryv-tunelu-mij-rf-ta-kytaiem-specoperaciya-sbu.htmlРакурс
Підрив у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, який є єдиним шляхом залізничного сполучення між росією та Китаєм, — це спецоперація СБУ.
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Про це повідомили «Суспільному» та кільком іншим українським медіа джерела у правоохоронних органах.
У ГУР додають, що операцію провели спільно з рухом опору.
Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано, — повідомило джерело у правоохоронних органах кільком українським медіа.
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