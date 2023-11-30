Подрыв тоннеля между рф и Китаем - спецоперация СБУ

https://racurs.ua/n189862-podryv-tonnelya-mejdu-rf-i-kitaem-specoperaciya-sbu.html

Ракурс

Підрив у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, який є єдиним шляхом залізничного сполучення між росією та Китаєм, — це спецоперація СБУ.

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Про це повідомили «Суспільному» та кільком іншим українським медіа джерела у правоохоронних органах.

У ГУР додають, що операцію провели спільно з рухом опору.