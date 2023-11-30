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Ракурс
Подрыв тоннеля между рф и Китаем - спецоперация СБУ

Подрыв тоннеля между рф и Китаем — спецоперация СБУ

30 ноя 2023, 11:16
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Підрив у Північномуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, який є єдиним шляхом залізничного сполучення між росією та Китаєм, — це спецоперація СБУ.


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Про це повідомили «Суспільному» та кільком іншим українським медіа джерела у правоохоронних органах.

У ГУР додають, що операцію провели спільно з рухом опору.

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано, — повідомило джерело у правоохоронних органах кільком українським медіа.

Источник: Ракурс


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