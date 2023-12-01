Юрий Мироненко стал главой Госспецсвязи. Фото:

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Ракурс

Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України став військовослужбовець.

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У п’ятницю, 1 грудня, Кабінет міністрів України призначив на цю посаду командира ударної роти БПЛА Юрія Мироненка. Про це повідомив Telegram-канал Держспецзв’язку.

У 2019 році Мироненко уклав контракт та долучився до територіальної оборони. З початку повномасштабного вторгнення росії він воював у складі 112-ї бригади тероборони Києва. Був заступником начальника штабу 129-го батальйону 112-ї бригади та очолював відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112-ї бригади. До призначення на посаду голови Держспецзвʼязку був командиром ударної роти БПЛА, яка працює на Запорізькому напрямку.

Мироненко нагороджений нагрудним знаком «Срібний хрест».

Свого часу працював у банківській сфері, також був фінансовим директором концерну «Стирол», гендиректором ТОВ «Даймонд Сфір Груп» та головою правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД).

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів, в якій був задіяний керівник Державної служби спеціального зв’язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора. Обох підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами на суму понад 62 млн грн. Згодом топ-чиновника звільнили з посади.

Вищий антикорупційний суд 22 листопада Щиголя під варту, але надав йому можливість внести заставу у розмірі 50 млн грн.