Екс-главу Держспецзв'язку Юрія Щиголя арештували. Фото:

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Колишньому голові Державної служби спеціального зв’язку Юрію Щиголю обрали запобіжний захід.

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У середу, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд відправив екс-посадовця під варту. Служителі Феміди також надав Щиголю можливість внести заставу у розмірі 50 млн грн. Про це повідомило «Суспільне».

Під час судового засідання представник прокуратури заявив, що у підозрюваного знайшли 1,2 млн дол. та ще 6,9 біткоїна на криптогаманці, що дорівнює сумі у 270 тис. дол. Також було знайдено готівкою 72 тис. дол. та 82 тис. євро.

Як відомо, днями правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів, в якій було задіяне керівництво Державної служби спеціального зв’язку. Екс-керівника відомства Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють незаконному заволодінні бюджетними грошами на суму понад 62 млн грн.

Слідчі заявляють, що обидва посадовці розробили схему заволодіння державними коштами разом з власником групи компаній. Для цього вони залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, щоб забезпечити їх перемогу.

Нагадаємо, 22 листопада Антикорупційний суд відправив на два місяці народного депутата від фракції «Слуга народу» Андрія Одарченка під варту, якого підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення інфраструктури Мустафи Найєма. Парламентар може вийти з СІЗО, якщо внесе заставу в розмірі 15 млн грн.

Джерело: «Суспільне»