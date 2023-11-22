ЗСУ знищили пункт управління спецназу рф. Фото:

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Збройні сили України завдали болючого удару російським загарбникам на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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У вівторок, 21 листопада, українська авіація уразила керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ. Ворожий об'єкт розташовувався поблизу Олешківських пісків. Про це СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.

Як відомо, Олешківські піски — це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали успішного удару по скупченню російських морпіхів, які зібрались для відзначення Дня російського артилериста. Одночасно було ліквідовано кілька десятків окупантів, а близько 100 загарбників дістали важкі поранення.