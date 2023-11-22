Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ уничтожили пункт управления спецназа рф. Фото:
Авиация ВСУ разбомбила пункт управления спецназа рф на Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189609-aviaciya-vsu-razbombila-punkt-upravleniya-specnaza-rf-na-hersonschine-video.htmlРакурс
Збройні сили України завдали болючого удару російським загарбникам на тимчасово окупованій території Херсонської області.
.
У вівторок, 21 листопада, українська авіація уразила керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ. Ворожий об'єкт розташовувався поблизу Олешківських пісків. Про це СтратКом ЗСУ повідомив у Telegram.
Як відомо, Олешківські піски — це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали успішного удару по скупченню російських морпіхів, які зібрались для відзначення Дня російського артилериста. Одночасно було ліквідовано кілька десятків окупантів, а близько 100 загарбників дістали важкі поранення.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...