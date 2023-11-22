Ракурсhttps://racurs.ua/
Схему оповещения о взлете враждебных МиГ-31К не будут менять. Фото:
Взлет МиГ-31 — военные рассказали, изменят ли схему оповещения о воздушных угрозахhttps://racurs.ua/n189608-vzlet-mig-31-voennye-rasskazali-izmenyat-li-shemu-opovescheniya-o-vozdushnyh-ugrozah.htmlРакурс
Схему оповіщення про зліт російських МіГ-31К не змінюватимуть.
.
В Україні і надалі будуть оголошувати повітряну тривогу при зльоті носія гіперзвукових ракет «Кинджал». Так діятимуть, бо у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 22 листопада заявив в ефірі «Українського радіо».
Схема оповіщення населення не зміниться, бо МіГ-31 іноді злітає з ракетою, іноді без неї. Але дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту залишається невідомою, — зазначив він.
За словами Ігната, повітряники також будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо дронів-камікадзе, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи загроз ворожих реактивних систем залпового вогню.
Раніше президент України Зеленський просив військових запропонувати рішення, щоб вильоти МіГ-31К не паралізували країну.
Нагадаємо, 18 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що доручив розпочати «постійне патрулювання» у нейтральній зоні над Чорним морем літаками МіГ-31 із ракетами «Кинджал».
Джерело: «Українське радіо»
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...