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Схему оповіщення про зліт ворожих МіГ-31К не змінюватимуть. Фото:

Зліт МіГ-31 — військові розповіли, чи змінять схему оповіщення про повітряні загрози

22 лис 2023, 19:19
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Схему оповіщення про зліт російських МіГ-31К не змінюватимуть.


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В Україні і надалі будуть оголошувати повітряну тривогу при зльоті носія гіперзвукових ракет «Кинджал». Так діятимуть, бо у військових не завжди є інформація — чи це бойовий виліт, чи тренувальний. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 22 листопада заявив в ефірі «Українського радіо».

Схема оповіщення населення не зміниться, бо МіГ-31 іноді злітає з ракетою, іноді без неї. Але дуже часто інформація щодо присутності ракети на борту залишається невідомою, — зазначив він.

За словами Ігната, повітряники також будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо дронів-камікадзе, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи загроз ворожих реактивних систем залпового вогню.

Раніше президент України Зеленський просив військових запропонувати рішення, щоб вильоти МіГ-31К не паралізували країну.

Нагадаємо, 18 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що доручив розпочати «постійне патрулювання» у нейтральній зоні над Чорним морем літаками МіГ-31 із ракетами «Кинджал».

Джерело: «Українське радіо»

Джерело: Ракурс


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