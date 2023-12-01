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Ракурс
Волынская тероборона дронами уничтожила российские танки. Фото: Генштаб

Бойцы теробороны дронами уничтожили два российских танка (ВИДЕО)

1 дек 2023, 22:21
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Територіальна оборона знищила важку російську бронетехніку на одній із ділянок фронту.


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Пілоти підрозділу «Voron 100» Волинської бригади територіальної оборони ліквідували два танки загарбників. Знищення бойових одиниць відбулося на сході України. Про це 1 грудня 100-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ повідомила у Facebook.

Зазначається, що ворожі панцирники були уражені завдяки БПЛА. Оператори дронів запевнили, що й надалі знищуватимуть росіян.

Допоки брудний чобіт останнього окупанта назавжди не забереться геть зі святої української землі! — наголосили захисники.

Як відомо, «Voron100» — підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони. Кількість знищеної військовими цього підрозділу ворожої техніки, як заявляли самі бійці, вже давно пішла на десятки.

Нагадаємо, українські військові з 123-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою дрона-камікадзе знищили човен російських окупантів. Відео ураження ворожого об'єкту вони опублікували в мережі.

Источник: Ракурс


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