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Волынская тероборона дронами уничтожила российские танки. Фото: Генштаб
Бойцы теробороны дронами уничтожили два российских танка (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189923-boycy-teroborony-dronami-unichtojili-dva-rossiyskih-tanka-video.htmlРакурс
Територіальна оборона знищила важку російську бронетехніку на одній із ділянок фронту.
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Пілоти підрозділу «Voron 100» Волинської бригади територіальної оборони ліквідували два танки загарбників. Знищення бойових одиниць відбулося на сході України. Про це 1 грудня 100-та окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ повідомила у Facebook.
Зазначається, що ворожі панцирники були уражені завдяки БПЛА. Оператори дронів запевнили, що й надалі знищуватимуть росіян.
Допоки брудний чобіт останнього окупанта назавжди не забереться геть зі святої української землі! — наголосили захисники.
Як відомо, «Voron100» — підрозділ ударних безпілотників Волинської бригади тероборони. Кількість знищеної військовими цього підрозділу ворожої техніки, як заявляли самі бійці, вже давно пішла на десятки.
Нагадаємо, українські військові з 123-ї окремої бригади територіальної оборони за допомогою дрона-камікадзе знищили човен російських окупантів. Відео ураження ворожого об'єкту вони опублікували в мережі.
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