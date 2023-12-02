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россия ночью снова запускала «Шахеды». Фото:

россия ночью снова запускала «Шахеды» — как отработала ПВО

2 дек 2023, 09:20
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російська федерація знову атакувала Україну ракетами і дронами.


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У ніч на 2 грудня противник атакував 11-ма ударними БПЛА Shahed-136/131з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59, яку запустив з повітряного простору окупованої Запорізької області. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що українська протиповітряна оборона зуміла збити 10 «Шахедів» у межах Одеської області, а ракету знищили у небі над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, сили української протиповітряної оборони вночі 1 грудня знищили 18 «Шахедів» та ракету Х-59. Усього російська армія тоді застосувала 25 безпілотників та дві ракети Х-59.

Источник: Ракурс


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