Партизаны в Мелитополе уничтожили российскую технику и нескольких захватчиков. Фото:

https://racurs.ua/n189934-unichtojennye-okkupanty-i-tehnika-v-melitopole-porabotali-partizany.html

Ракурс

Сили українського спротиву 1 грудня провели успішну операцію проти окупантів на в’їзді до Мелітополя Запорізької області.

.

Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Внаслідок успішної акції ворожа техніка була виведена з ладу. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур». Про це ГУР повідомило у Facebook.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння — вбиває, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки. Місцева «влада» боїться відповідати перед кремлівськими спецслужбами.

Нагадаємо, у листопаді українські партизани отруїли російських загарбників в тимчасово окупованому Мелітополі. Співробітники ФСБ росії замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь, але представники Руху опору додали щурячу отруту у ці харчі та напої. Троє офіцерів ворожої спецслужби померли, ще один потрапив до реанімації.