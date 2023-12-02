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Партизаны в Мелитополе уничтожили российскую технику и нескольких захватчиков. Фото:
Уничтоженные оккупанты и техника — в Мелитополе поработали партизаныhttps://racurs.ua/n189934-unichtojennye-okkupanty-i-tehnika-v-melitopole-porabotali-partizany.htmlРакурс
Сили українського спротиву 1 грудня провели успішну операцію проти окупантів на в’їзді до Мелітополя Запорізької області.
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Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику. Внаслідок успішної акції ворожа техніка була виведена з ладу. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали «на перекур». Про це ГУР повідомило у Facebook.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння — вбиває, — наголосили у відомстві.
Зазначається, що після чергового успішного нальоту сил опору, що призвів до ліквідації загарбників та пошкодження їхньої військової техніки, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки. Місцева «влада» боїться відповідати перед кремлівськими спецслужбами.
Нагадаємо, у листопаді українські партизани отруїли російських загарбників в тимчасово окупованому Мелітополі. Співробітники ФСБ росії замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь, але представники Руху опору додали щурячу отруту у ці харчі та напої. Троє офіцерів ворожої спецслужби померли, ще один потрапив до реанімації.
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