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Ракурс
Российская диктатура пытается подкупить протестующие семьи мобилизованных. Фото:

Москва обеспокоена протестами семей мобилизованных и пытается подкупить их — разведка

2 дек 2023, 14:20
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Російська влада, ймовірно, намагається придушити публічне невдоволення дружин російських мобілізованих.


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Публікації незалежних російських медіа та заяви й коментарі осіб, які найбільше виражають свої протестні настрої, свідчать про те, що диктатура в останні тижні почала пропонувати сім’ям мобілізованих гроші за те, що ті будуть мовчати. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 2 грудня.

За інформацією іноземної розвідки, 27 листопада цього року одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти так званої безстрокової мобілізації. Згодом цю групу звинуватили начебто у поширенні фейків. Не виключено, що це відбулось з подачі прокремлівських авторів.

Британці наголошують, що диктатура, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на лінії фронту.

Нагадаємо, у жовтні ГУР повідомляло, що нинішні темпи мобілізації росіян на війну проти України складають понад 20 тис. осіб на місяць. Диктатура вербує не лише в’язнів, але й боржників та представників неблагонадійних категорій населення. Також ворог мобілізує строковиків. Добровольці самостійно на війну не записуються.

Источник: Ракурс


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