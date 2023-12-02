Польша ужесточит проверку грузовиков на границе с Украиной

Польша ужесточит проверки на польско-украинской границе, фото: Мининфраструктуры Польши

https://racurs.ua/n189950-polsha-ujestochit-proverku-gruzovikov-na-granice-s-ukrainoy.html

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Польща посилить контроль на кордоні з Україною.

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Про це заявив міністр інфраструктури країни Алвін Гаджадхур, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури Польщі.

Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі, — заявив він.

Сьогодні ми показуємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили, — додав міністр.

Також Гаджадхур заявив, що польський уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, «спрямованих на усунення недобросовісної конкуренції на транспортному ринку».

Він заявив, що майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на 4 грудня, «є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв».

З 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин». За 23 листопада блокування також охопило пункту пропуску «Медика».