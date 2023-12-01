Украинские дальнобойщики объявили голодовку. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n189910-dalnoboyschiki-iz-ukrainy-obyavili-golodovku-iz-za-blokirovaniya-polskoy-granicy.html

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Українські далекобійники 1 грудня оголосили голодування через блокування кордону з Польщею.

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Водії вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок. У ніч з 30 листопада на 1 грудня польські прикордонники не пропустили жодного українського вантажного автомобіля через пункт пропуску «Краковець-Корчова». Частина далекобійників йшла на переговори до польських мітингувальників, їх не пропустила місцева поліція. Водії вимагають, аби пропускали 14 вантажівок в годину. Про це повідомило «Суспільне».

Ми хотіли взяти участь у мирній акції — переговорах з мітингувальниками. Нас заблокувала поліція. Близько 250 людей з однієї сторони. Нам не дали дійти до протестувальників. Польська поліція дала добро поїхати трьом чоловікам, волонтеру, наші вимоги вислухали, але ніхто їх не прийняв. Ми оголошуємо голодування, але зараз ще чекаємо на зустріч з консулом, — розповів один із перевізників.

Раніше польська влада обіцяла пропускати через кордон в Україну до семи фур за дві години. Однак насправді машин пропускають значно менше.

У четвер, 30 листопада, українські водії у відповідь на блокаду кордону польськими автоперевізниками мирно перекривали рух у містах Перемишль та Медика.

Польський активіст Марцін Осовський заявив, що жителі Перемишля скаржилися на «значні труднощі». Він наголосив, що потрібні були термінові переговори між представниками України та Польщі.

Як відомо, один день простою фури на заблокованому польському кордоні вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 млн грн. Прямі втрати економіки України від блокування на кордоні вже складають понад 400 млн євро. Непрямі втрати вимірюються мільярдами євро.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати прикордонні переходи з Україною. Польські водії вимагають запровадити комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових. Протестувальники заявили, що припинять блокаду, якщо ЄС поновить Україні дозволи на перевезення. Згодом до блокування кордону приєдналися й словацькі водії.

У фонді «Повернись живим» заявили, що блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії. Зазначалося, що на кордоні «застрягли» пікапи для Сил оборони, є затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.

Розслідувачі інформагенції Guildhall дійшли висновку, що російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною.