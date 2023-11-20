Блокувальники не пропускають через кордон гуманітарку. Фото:

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Польські перевізники на кордоні Польщі та України блокують проходження гуманітарної допомоги та цистерн із паливом.

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Заяви польської сторони про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечених вантажів не відповідають дійсності. Українські урядовці зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарна допомога стоять в чергах. Про це 19 листопада заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає «Європейська правда».

За його словами, цю інформацію передали польським колегам. Зараз Київ чекає відповіді про те, як ці випадки корелюються з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Польські водії вимагають запровадити комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових.

Через страйк польських перевізників українці понад 10 днів заблоковані на пунктах пропуску та не можуть потрапити в Україну. Вчора, 19 листопада, стало відомо, що на українсько-польському кордоні створили Штаб допомоги українським водіям, який має на меті забезпечити перевізників їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Джерело: «Європейська правда»