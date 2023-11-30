Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Блокування кордону затримує прибуття вантажів для армії - очільник "Повернись живим"

Блокування кордону затримує прибуття вантажів для армії — очільник «Повернись живим»

30 лис 2023, 11:00
999

Блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії.


.

Про це повідомив очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у програмі «Фронтова поплава» 29 листопада.

За його словами, «у роботі» фонду перебуває 367 пікапів для Сил оборони. Наразі 50 таких авто перебуває у чергах на кордоні, з них 30 пікапів призначені для мобільних груп ППО.

Крім того, за словами Чмута, фонд відчуває затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.

Очільник фонду «Повернись живим» припускає, що затримки із постачанням становлять в середньому два тижні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів