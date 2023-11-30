Блокування кордону затримує прибуття вантажів для армії - очільник "Повернись живим"

https://racurs.ua/ua/n189861-blokuvannya-kordonu-zatrymuie-prybuttya-vantajiv-dlya-armiyi-ochilnyk-povernys-jyvym.html

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Блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії.

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Про це повідомив очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у програмі «Фронтова поплава» 29 листопада.

За його словами, «у роботі» фонду перебуває 367 пікапів для Сил оборони. Наразі 50 таких авто перебуває у чергах на кордоні, з них 30 пікапів призначені для мобільних груп ППО.

Крім того, за словами Чмута, фонд відчуває затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.

Очільник фонду «Повернись живим» припускає, що затримки із постачанням становлять в середньому два тижні.