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Блокування кордону затримує прибуття вантажів для армії - очільник "Повернись живим"
Блокування кордону затримує прибуття вантажів для армії — очільник «Повернись живим»https://racurs.ua/ua/n189861-blokuvannya-kordonu-zatrymuie-prybuttya-vantajiv-dlya-armiyi-ochilnyk-povernys-jyvym.htmlРакурс
Блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії.
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Про це повідомив очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у програмі «Фронтова поплава» 29 листопада.
За його словами, «у роботі» фонду перебуває 367 пікапів для Сил оборони. Наразі 50 таких авто перебуває у чергах на кордоні, з них 30 пікапів призначені для мобільних груп ППО.
Крім того, за словами Чмута, фонд відчуває затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.
Очільник фонду «Повернись живим» припускає, що затримки із постачанням становлять в середньому два тижні.
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