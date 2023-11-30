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Ракурс
Блокада границы задерживает прибытие грузов для армии - глава "Вернись живым"

Блокада границы задерживает прибытие грузов для армии — глава «Вернись живым»

30 ноя 2023, 11:00
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Блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії.


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Про це повідомив очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у програмі «Фронтова поплава» 29 листопада.

За його словами, «у роботі» фонду перебуває 367 пікапів для Сил оборони. Наразі 50 таких авто перебуває у чергах на кордоні, з них 30 пікапів призначені для мобільних груп ППО.

Крім того, за словами Чмута, фонд відчуває затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.

Очільник фонду «Повернись живим» припускає, що затримки із постачанням становлять в середньому два тижні.

Источник: Ракурс


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