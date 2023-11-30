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Блокада границы задерживает прибытие грузов для армии - глава "Вернись живым"
Блокада границы задерживает прибытие грузов для армии — глава «Вернись живым»https://racurs.ua/n189861-blokada-granicy-zaderjivaet-pribytie-gruzov-dlya-armii-glava-vernis-jivym.htmlРакурс
Блокування кордону Польщі та України затримує прибуття вантажів для армії.
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Про це повідомив очільник «Повернись живим» Тарас Чмут у програмі «Фронтова поплава» 29 листопада.
За його словами, «у роботі» фонду перебуває 367 пікапів для Сил оборони. Наразі 50 таких авто перебуває у чергах на кордоні, з них 30 пікапів призначені для мобільних груп ППО.
Крім того, за словами Чмута, фонд відчуває затримки з прибуттям приладів нічного бачення та інших вантажів за різними контрактами.
Очільник фонду «Повернись живим» припускає, що затримки із постачанням становлять в середньому два тижні.
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